Дума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом и сразу в третьем, окончательном чтении закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

В пояснительной записке к закону отмечается, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем в настоящее время предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

Реализация закона будет способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту", говорится в документе.

Закон подготовлен депутатами от "Единой России" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.