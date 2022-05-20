Арестованы два члена банды Басаева по делу о нападении на Дагестан

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд в Ставропольском крае арестовал жителей Ставрополья и Карачаево-Черкесии Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова по делу об участии в составе банды Басаева и Хаттаба в нападении на Дагестан в 1999 году.

"Данным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июля 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В пятницу Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двоих жителей КЧР и Ставрополья, являвшихся членами бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавших в вооруженном вторжении в августе 1999 г. на территорию Ботлихского района Дагестана.

В ходе нападения погибли более 280, и были ранены свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских жителей, нанесен значительный ущерб экономике республики.

В свою очередь в Следственном комитете России сообщили, что при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по Ставрополью, силовой поддержке Росгвардии задержаны Аджиньязов и Насыров, которых подозревают в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ).