Задержаны еще двое членов банды Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании двух жителей КЧР и Ставрополья, которые в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на Дагестан.

"Задержаны двое жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, являвшихся членами бандформирований Басаева и Хаттаба, участвовавших в вооруженном вторжении в августе 1999 г. на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, в ходе которого погибло более 280, ранено свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики", - сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе работы по уголовному делу, возбужденному по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России, сформирована неопровержимая доказательная база их участия в совершенном преступлении", - сообщили в спецслужбе.

Мероприятия по розыску всех участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются, добавили в ЦОС.

В свою очередь в Следственном комитете сообщили, что задержаны Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров, в настоящее время с ними проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.