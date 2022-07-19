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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В Дагестане будут судить фигурантов дела о нападении на военных в Ботлихском районе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане в суд передано уголовное дело о нападении на федеральных военнослужащих в 1999 году в Ботлихском районе, сообщила прокуратура республики.

По делу проходят выходец из Нефтекумского района Ставропольского края и уроженец Ногайского района Дагестана. Им вменяют участие в устойчивой вооруженной группе (ч. 2 ст. 209 УК), активное участие в вооруженном мятеже (ст. 279 УК) и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 317).

Следствие считает, что они в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении российских военных в Ботлихском районе в 1999 году. Тогда погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), ст. 279 (активное участие в вооруженном мятеже), ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ.

Дагестан Ботлихский район Прокуратура Дагестана Шамиль Басаев Хаттаб
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