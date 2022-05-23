В России за сутки коронавирус выявили еще у 4 158 человек

Рост заболеваемости за прошедшую неделю отмечается впервые с конца февраля

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4 158 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 710 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 552.

Госпитализированы 775 человек, что на 26,4% меньше показателя за прошлые сутки. Увеличение количества госпитализированных произошло в 20 субъектах РФ, снижение - в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 76 человек, накануне штаб сообщал о 80 умерших.

Выздоровели еще 5 117 человек.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю увеличился по сравнению с предыдущей на 1,9%.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 43 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба. Рост показателя заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю отмечается впервые с конца февраля.

Показатель госпитализации за аналогичный период увеличился на 3,1%. "Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ, в том числе в 26 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - сообщает оперштаб.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 297 тыс. 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 426 умерших и 17 млн 694 тыс. 020 выписанных.