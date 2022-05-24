В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 3,8 тыс. случаев, что стало минимальным значением с середины апреля 2020 года, госпитализированы за сутки более 2,4 тыс. человек, скончались 90 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 24 мая, в РФ выявлено 3 785 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 466 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 218,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 77 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в четырех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех регионах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 775 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 90 человек, накануне штаб сообщал о 76 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 158 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 373. Число заболевших за сутки стало минимальным с середины апреля 2020 года: впервые с 16 апреля за сутки заболело менее 4 тыс. человек.

"Выздоровели за сутки 6 352 человека, или на 24,1% больше в сравнении с 23 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 301 393 случая заражения коронавирусной инфекцией, 378 516 умерших и 17 700 372 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.