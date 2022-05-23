Ученые назвали воду Северо-Крымского канала пригодной для хозяйственных целей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Анализы показали, что днепровская вода из Северо-Крымского канала пригодна для "народохозяйственных целей", решили сотрудники федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ, Севастополь).

Они изучили пробы воды, взятые в экспедиции, говорится в телеграм-канале института. Оценивались 14 гидрохимических параметров воды (кислород, азот и его соединения, фосфор и его соединения, кремний).

"К настоящему времени результаты, полученные по гидрохимическим показателям днепровской воды, свидетельствуют о ее хорошем качестве в отношении изучаемых характеристик и полной пригодности для использования этой воды в народохозяйственных целях", - говорится в сообщении.

400-километровый канал построили в 60-х годах ХХ века для снабжения Крыма водой. Эта вода шла на нужды сельского хозяйства, промышленного прудового рыбоводства, а также подавалась в жилье как питьевая. В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по этому каналу.

В февраля 2022 года российские военные разблокировали канал, и в конце апреля днепровская вода снова стала поступать на поля в Крыму.