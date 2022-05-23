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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Ученые назвали воду Северо-Крымского канала пригодной для хозяйственных целей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Анализы показали, что днепровская вода из Северо-Крымского канала пригодна для "народохозяйственных целей", решили сотрудники федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ, Севастополь).

Военная операция на Украине

Они изучили пробы воды, взятые в экспедиции, говорится в телеграм-канале института. Оценивались 14 гидрохимических параметров воды (кислород, азот и его соединения, фосфор и его соединения, кремний).

"К настоящему времени результаты, полученные по гидрохимическим показателям днепровской воды, свидетельствуют о ее хорошем качестве в отношении изучаемых характеристик и полной пригодности для использования этой воды в народохозяйственных целях", - говорится в сообщении.

400-километровый канал построили в 60-х годах ХХ века для снабжения Крыма водой. Эта вода шла на нужды сельского хозяйства, промышленного прудового рыбоводства, а также подавалась в жилье как питьевая. В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по этому каналу.

В февраля 2022 года российские военные разблокировали канал, и в конце апреля днепровская вода снова стала поступать на поля в Крыму.

Крым Украина Днепр Северо-Крымский канал ИнБЮМ Севастополь
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