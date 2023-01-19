Губернатор Севастополя заявил, что город обеспечен водой на 400 дней

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Чернореченское водохранилище, обеспечивающее Севастополь, накопило 47 млн кубометров, которых хватит на 400 дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На данный момент в Чернореченском водохранилище более 47 млн кубометров (около 72% общего объема - ИФ). Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на более 400 суток полного потребления Севастополя", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Общий объем Чернореченского водохранилища составляет 65 млн кубометров.

В 2019 и 2020 годах в Крыму наблюдалось маловодье и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Уровень Чернореченского водохранилища опускался до запаса на 70 дней. Сообщалось, что для его максимального наполнения после засухи понадобится несколько лет. Однако оно значительно пополнилось после ливней и снегопадов 2021 года.