Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Губернатор Севастополя заявил, что город обеспечен водой на 400 дней

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Чернореченское водохранилище, обеспечивающее Севастополь, накопило 47 млн кубометров, которых хватит на 400 дней, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На данный момент в Чернореченском водохранилище более 47 млн кубометров (около 72% общего объема - ИФ). Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на более 400 суток полного потребления Севастополя", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Общий объем Чернореченского водохранилища составляет 65 млн кубометров.

В 2019 и 2020 годах в Крыму наблюдалось маловодье и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Уровень Чернореченского водохранилища опускался до запаса на 70 дней. Сообщалось, что для его максимального наполнения после засухи понадобится несколько лет. Однако оно значительно пополнилось после ливней и снегопадов 2021 года.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

РФ пока не завершила оценку целостности инфраструктуры "Северных потоков" после диверсий

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Для членов "банды амазонок" запросили сроки вплоть до пожизненного по новым эпизодам

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Клишас не видит возможности использовать имущество уехавших россиян без поправок в УК

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });