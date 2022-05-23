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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Правительству поручено до 15 июня расширить меры поддержки инвестпроектов в Арктике

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в срок до 15 июня должно расширить меры поддержки приоритетных инвестиционных проектов в Арктике, при этом определив перечень таких проектов.

Меры поддержки могут быть обеспечены в том числе за счет средств федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, включая механизм "фабрика проектного финансирования" государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Список поручений по итогам совещания по вопросу развития Арктической зоны, состоявшегося под руководством президента 13 апреля, опубликован на сайте Кремля.

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Правительство также должно в срок до 1 июля 2022 года определить единого морского оператора северного завоза с использованием судов ледокольного флота на трассах Северного морского пути.

До 15 июня правительство должно представить предложения по вопросам, касающимся субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления северного завоза продукции. Кроме того, к этой же дате необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся: возможности компенсации за счет средств федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в Арктике, половины процентной ставки по кредитам, полученным ими на обеспечение поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для реализации таких проектов.

До 1 августа необходимо проработать вопрос распространения на организации, не являющиеся резидентами Арктической зоны, льгот, предоставляемых резидентам, в случае реализации такими организациями новых проектов в Арктике.

Также правительство до 1 декабря 2022 года должно предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих в Арктике, объектами социальной инфраструктуры, и источники финансирования таких мероприятий.

До 1 марта 2023 года необходимо разработать и внести в Госдуму проект федерального закона о северном завозе, в том числе определяющего единого координатора такого завоза.

Арктика
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