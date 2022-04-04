Более десятка природных пожаров охватили 1 тыс. гектаров в Приамурье за сутки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Природные пожары охватили в минувшие сутки в Амурской области более 1 тыс. гектаров леса.

По данным регионального Минлесхоза, за прошедшие сутки на территории Приамурья было зарегистрировано 13 природных пожаров в Свободненском, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах на общей площади 1086 га.

"Все они были ликвидированы в тот же день лесопожарной группировкой области. Больше всего было потушено природных пожаров в Магдагачинском районе - семь возгораний на площади 317 га", - говорится в сообщении.

На тушении работало около 150 сотрудников областной авиабазы, лесохраны и противопожарной службы региона. Экипаж самолета Ан-2 авиабазы проводил авиапатрулирование в четырех районах области.

Утром в понедельник в Приамурье остаются три природных пожара в Зейском и Сковородинском районах.

Как сообщалось, с 1 апреля в Приамурье введен особый противопожарный режим на территории семи южных округов и трех городов. На севере региона он начал действовать почти на месяц раньше - с 7 марта. Из-за теплой и ветреной погоды региональный главк МЧС России и его структурные подразделения перешли на режим повышенной готовности.