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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Ограничения на полеты в 11 городов юга России продлены до 31 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Росавиация в 15-й раз с 24 февраля продлевает запрет на полеты в аэропорты 11 городов юга России, теперь запрет продлен до 3:45 по московскому времени 31 мая.

Речь идет об аэропортах городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В Росавиации традиционно добавили, что остальные российские аэропорты работают штатно.

18 мая авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что не будет продавать билеты в эти города до конца июня.

13 мая турбизнес и отельеры Крыма призвали правительство экстренно поддержать курортный сезон в регионе из-за проблем с транспортом: самолеты не летают в Симферополь, а курсирующих поездов не хватает для перевозки всех туристов.

Росавиация Правительство Михаил Мишустин Анапа Курск Липецк Белгород Краснодар Ростов-на-Дону
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