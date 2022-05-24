Беглов заявил, что Петербург готов помочь восстановлению Мариуполя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Петербург и Мариуполь станут городами побратимами, северная столица РФ готова помочь возрождению Мариуполя, сообщили во вторник в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин обсудили установление побратимских связей между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

"Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора между губернатором Санкт-Петербурга, главой Донецкой республики и главой администрации Мариуполя", - говорится в сообщении.

Беглов подчеркнул, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

"Санкт-Петербург и Мариуполь - города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и др.", - цитирует губернатора его пресс-служба.

Мариуполь с 1948 под 1989 год носил имя Жданов, в честь руководителя Ленинграда во время блокады.