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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Минобороны РФ сообщило о начале разминирования побережья у порта Мариуполя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские саперы приступили к разминированию побережья Азовского моря у порта Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ.

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"Российские саперные подразделения приступили к разминированию от взрывоопасных предметов участков побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя", - сообщили в министерстве.

По его данным, работы ведут специалисты Международного противоминного центра. Для разминирования применяется робототехнический комплекс "Уран-6".

"К настоящему времени саперами обследовано уже более 50 километров побережья Азовского моря, где обезврежено более 300 различных боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Хроника 24 февраля – 24 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Мариуполь Азовское море
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