В Петербурге предложили передать Мариуполю оставшиеся после замены автобусы

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Петербург мог бы поставить в Мариуполь общественный транспорт, который в городе заменяют на новый в рамках транспортной реформы, сообщил спикер Заксобрания северной столицы Александр Бельский в своем телеграм-канале в среду.

"В рамках запуска новой модели транспортного обслуживания у нас происходит замена подвижного состава. Это исправная техника в хорошем состоянии. И она на данном этапе могла бы послужить жителям Новороссии", - написал Бельский.

По его словам, на текущий момент создается рабочая группа с участием депутатов Закса, которая будет рассматривать это и другие предложения помощи Мариуполю.

"Санкт-Петербург будет помогать Мариуполю не только в рамках подписанного (побратимского - ИФ) соглашения. И речь не только о финансовой поддержке", - уточнил Бельский.

На его взгляд, пострадавшему от военных действий городу в первую очередь нужны квалифицированные специалисты, которые проведут экспертизу и предложат проекты восстановления всей городской инфраструктуры.

Ранее в среду губернатор Петербурга Александр Беглов подписал с новым руководителем Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве. На видео, которое размещено в телеграм-канале Беглова, заметно, что подписание происходило в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина и секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

Как сообщалось, в мае Беглов объявил, что Петербург поможет восстановлению Мариуполя. Для этого будет создан специальный фонд, в который свое вложение сделает бизнес. По словам губернатора, специалисты из Петербурга уже направились в Мариуполь.