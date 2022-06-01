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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Петербурге предложили передать Мариуполю оставшиеся после замены автобусы

В Петербурге предложили передать Мариуполю оставшиеся после замены автобусы
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Петербург мог бы поставить в Мариуполь общественный транспорт, который в городе заменяют на новый в рамках транспортной реформы, сообщил спикер Заксобрания северной столицы Александр Бельский в своем телеграм-канале в среду.

"В рамках запуска новой модели транспортного обслуживания у нас происходит замена подвижного состава. Это исправная техника в хорошем состоянии. И она на данном этапе могла бы послужить жителям Новороссии", - написал Бельский.

В РоссииБеглов заявил, что Петербург готов помочь восстановлению МариуполяЧитать подробнее

По его словам, на текущий момент создается рабочая группа с участием депутатов Закса, которая будет рассматривать это и другие предложения помощи Мариуполю.

"Санкт-Петербург будет помогать Мариуполю не только в рамках подписанного (побратимского - ИФ) соглашения. И речь не только о финансовой поддержке", - уточнил Бельский.

На его взгляд, пострадавшему от военных действий городу в первую очередь нужны квалифицированные специалисты, которые проведут экспертизу и предложат проекты восстановления всей городской инфраструктуры.

Ранее в среду губернатор Петербурга Александр Беглов подписал с новым руководителем Мариуполя Константином Иващенко соглашение о побратимстве. На видео, которое размещено в телеграм-канале Беглова, заметно, что подписание происходило в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина и секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

Как сообщалось, в мае Беглов объявил, что Петербург поможет восстановлению Мариуполя. Для этого будет создан специальный фонд, в который свое вложение сделает бизнес. По словам губернатора, специалисты из Петербурга уже направились в Мариуполь.

Петербург Мариуполь Украина
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