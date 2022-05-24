РФ внесла в список террористов замкомандира украинского батальона "Айдар"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес заместителя командира украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке службы во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее Ленинский райсуд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в отношении Мурыги в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным источника "Интерфакса", Мурыга был задержан при попытке пересечения границы с РФ в Ростовской области.

Пресс-служба суда сообщала о поступлении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении него, уточнив, что Мурыга проходит по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования).

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Мурыга имеет двойное гражданство РФ и Украины.