Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

РФ внесла в список террористов замкомандира украинского батальона "Айдар"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес заместителя командира украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке службы во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее Ленинский райсуд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в отношении Мурыги в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным источника "Интерфакса", Мурыга был задержан при попытке пересечения границы с РФ в Ростовской области.

Пресс-служба суда сообщала о поступлении ходатайства об избрании меры пресечения в отношении него, уточнив, что Мурыга проходит по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования).

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Мурыга имеет двойное гражданство РФ и Украины.

Украина Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцы ТЦ смогут досрочно расторгать договоры с уходящими с рынка ритейлерами

Пожар в торговом центре в Кемерове

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МЧС обжаловало приговор пожарным по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Песков заявил, что в Кремле встревожены преследованием Додона в Молдавии

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня

"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск автомобилей в начале июня
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

В РФ за сутки впервые с середины апреля 2020 г. COVID-19 заболели менее 4 тыс. человек

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках о ВС РФ

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Что произошло за день: понедельник, 23 мая