Замкомандира украинского нацбатальона "Айдар" арестован в Ростове-на-Дону
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал заместителю командира украинского националистического батальона "Айдар" Денису Мурыге меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Мурыга арестован до 16 июля включительно", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал, что задержание Мурыги произошло в ходе фильтрационных мероприятий на границе РФ.
Заместитель командира "Айдара" подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ).