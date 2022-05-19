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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Замкомандира украинского нацбатальона "Айдар" арестован в Ростове-на-Дону

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону избрал заместителю командира украинского националистического батальона "Айдар" Денису Мурыге меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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"Мурыга арестован до 16 июля включительно", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что задержание Мурыги произошло в ходе фильтрационных мероприятий на границе РФ.

Заместитель командира "Айдара" подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ).

Украина Ростов-на-Дону Айдар Денис Мурыга
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