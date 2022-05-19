Замкомандира батальона "Айдар" задержали на границе с Ростовской областью

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Задержание заместителя командира украинского националистического батальона "Айдар" Дениса Мурыги произошло на границе РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мурыга задержан в ходе фильтрационных мероприятий на границе РФ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании Мурыги, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ), и поступлении его дела в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, который в четверг изберет ему меру пресечения.