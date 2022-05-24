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Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года

Эрмитаж не будет вывозить экспонаты за пределы РФ в течение года
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Эрмитаж не будет возить экспонаты на выставки в другие страны в течение ближайшего года. Об этом заявил журналистам директор музея Михаил Пиотровский во вторник.

"В ближайший год не будем вывозить. У нас не будет разрешения", - сказал он.

Пиотровский подчеркнул, что большая выставочная работа будет проходить в российских центрах Эрмитажа.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в начале мая сообщила, что экспонаты выставки "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", которая проходила во Франции, вернулись в Россию, они доставлены в государственные музеи.

Она уточнила, что на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два - из Русского музея.

"Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая", - уточнила министр.

Ранее сложности возникли с возвращением экспонатов музеев Петербурга и Москвы через Финляндию.

Эрмитаж Михаил Пиотровский
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