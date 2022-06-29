Московский Кремль не будет посылать экспонаты в Европу до снятия санкций

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля не будут отправлять экспонаты из своего собрания и проводить выставки в Европе до снятия антироссийских санкций, сообщила "Интерфаксу" гендиректор комплекса Елена Гагарина.

"Все наши экспонаты, которые находились за рубежом, благополучно вернулись в музей, но продолжать вывозить культурные ценности в сложившейся ситуации опасно, и мы не имеем права этого делать", - объяснила она.

По ее словам, ММК сохраняют связи со странами Юго-Восточной Азии и продолжают переговоры по проектам, запланированным в этом регионе, а также сосредоточатся на выставках внутри страны,

"К собранию музея, а точнее к коллекции русских эмалей проявил интерес Таиланд, и я надеюсь, что мы сможем провести там выставку, но о конкретных датах говорить пока рано. Мы давно и успешно сотрудничаем с Китаем, и эти отношения по-прежнему сохраняются. Последнюю выставку в Гонконге "Всея России самодержец" удалось организовать даже в условиях ограничений, связанных с пандемией", - сказала гендиректор ММК.

Кроме того, по ее словам, в Китае "очень интересуются предметами, связанными с советским периодом, орденами, русским ювелирным искусством".

"Мы по-прежнему получаем запросы от различных китайских культурных институций и работаем с ними, в частности, планируем выставку "Таинственный мир русского храма" в Макао", - добавила Гагарина.

"Но главные инициативы нашего музея на ближайшие месяцы будут направлены на регионы России. Например, осенью этого года мы откроем два масштабных выставочных проекта в Челябинске и во Владивостоке", - отметила она.

24 июня Минкультуры сообщило, что вывоз российских музейных экспонатов за рубеж на выставки временно запрещен с 3 марта, а сотрудничество по проведению выставок с дружественными странами будет возобновлено с 2023 года. Это решение было принято в связи с трудностями, которые возникли при возвращении музейных ценностей из-за рубежа после 24 февраля из-за санкций и сбоев в логистике.

В начале июня в министерстве отмечали, что экспонаты из российских музеев возвращаются на родину вовремя.

24 мая о решении не отправлять на зарубежные выставки произведения искусства даже в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее, сообщил представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Руководство Эрмитажа решило не вывозить за рубеж экспонаты музей в течение года.