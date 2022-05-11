Минцифры РФ приступило к созданию единого хранилища обезличенных данных

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ приступило к разработке ГосДата.хаба, призванного объединить потоки обезличенных персональных данных, имеющихся в распоряжении госорганов. В опытную эксплуатацию систему или, как ее называют в министерстве, "национальное озеро данных" планируется запустить в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления", - процитировали в пресс-службе главу Минцифры Максута Шадаева.

Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут доступны для госорганов, однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет - один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).

В пресс-службе отметили, что "национальное озеро данных" систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям. "Все собранные данные будут попадать в "озеро" в обезличенном виде, их деперсонализация будет происходить на стороне поставщика данных", - уточняется в сообщении.

Работа над проектом намечена на 2022-2024 годы. Основной площадкой реализации будет подведомственное Минцифры ФГАУ НИИ "Восход".