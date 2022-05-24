Попова не увидела оснований для паники в РФ из-за оспы обезьян

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В РФ в настоящее время не зафиксированы случаи завоза оспы обезьян, оснований для паники нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в Российской Федерации случаев завоза оспы обезьян нет", - заявила Попова в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "сегодня оснований для паники нет, нет оснований для какой-то супернастороженности".

"Все, что необходимо делать, сегодня в государстве делается, мы усилили санитарно- карантинный контроль, мы провели информационные и методические мероприятия, и сегодня проводим, и завтра будем проводить с нашими коллегами, медиками, врачами во всех субъектах РФ. Главное, чтобы была настороженность, чтобы доктор сразу мог предположить, что у человека, у которого есть определенные недомогания, может эта инфекция, важнее здесь эпидемиологический анамнез. Есть человек выезжал (в страны риска), то он должен предупредить доктора", - уточнила Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. На сегодняшний день их зафиксировано 109. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода. В топ-3 стран, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.