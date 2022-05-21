Мурашко заявил, что в России нет оспы обезьян

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Случаев заражения жителей России оспой обезьян нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом он сказал журналистам в субботу в ходе посещения нового инфекционного центра в Белгороде.

Министр напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определенный пул иммунного населения".

Как он отметил, "в РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтвержденного, нет".

"Методы лечения существуют. Самое главное - вовремя обратиться, - сказал Мурашко. - Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ".

По словам министра, для оспы обезьян в России есть медикаментозная терапия, она в медицинских организациях присутствует.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей из имевших когда-либо место в европейском регионе. За пределами Европы вирус зафиксирован в Австралии, Канаде и США.