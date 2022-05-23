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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России на 23 мая по-прежнему не выявлены случаи заболевания оспой обезьян, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Вероятность завоза инфекции в страну ведомство оценивает как низкую из-за ограничений в авиасообщении с большинством стран, где она проявилась.

Тем не менее, чтобы не допустить появления этого вируса в России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе.

У тех, кто привился от натуральной оспы, ниже риски тяжелой формы оспы обезьян, "поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет", напомнили в ведомстве.

"Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - считают чиновники.

При посещении эндемичных стран Роспотребнадзор посоветовал, чтобы не заболеть, избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности, с грызунами и приматами. Особую осторожность ведомство рекомендует проявлять при посещении Демократической Республики Конго, Республики Конго, Камеруна, Центральноафриканской республики, Нигерии, Кот-д'Ивуара, Либерии, Сьерра-Леоне, Габона и Южного Судана. В этих странах туристам посоветовали есть "только тщательно приготовленные продукты животного происхождения".

21 мая глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России нет случаев оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире с 13 по 21 мая были выявлены 92 случая заражения оспой обезьян в 13 странах. Еще у 28 человек есть подозрение на заболевание. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.

Роспотребнадзор Европа Африка Минздрав
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