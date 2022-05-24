Путин отметил нехватку транспорта для перевозок на юг России в сезон отпусков

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обратил внимание транспортников на то, что в канун сезона отпусков из-за закрытия аэропортов на юге России не хватает транспортных мощностей для перевозки отдыхающих. Он сказал это на совещании по развитию транспортного комплекса.

По его словам, в сложившейся ситуации вырос спрос на билеты на поезд.

"Я знаю, что РЖД уже запустило дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей", - сказал президент.

Он попросил профильных руководителей транспортной инфраструктуры обсудить этот вопрос на совещании.

Утром 24 мая Росавиация продлила до 31 мая запрет на полеты в аэропорты 11 городов России, в том числе Симферополя, Анапы и Геленджика. Эти аэропорты закрыты с 24 февраля.