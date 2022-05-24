Путин потребовал ускорить модернизацию пограничных пунктов пропуска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании о развитии транспортного комплекса потребовал ускорить строительство новых и модернизацию действующих пограничных пунктов пропуска.

"Отдельно хочу сказать о пограничных пунктах пропуска. Коллеги из делового сообщества говорят постоянно о том, как много времени тратится на оформление грузов и пересечение границы, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования, инфраструктуры или профильных специалистов, - сказал он. - Важно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска, чтобы обеспечить более быстрое, удобное для бизнеса прохождение таможенного, фитосанитарного и других видов контроля".

Он уточнил, что его требование касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских портов. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина взять эти вопросы на контроль.

Также глава государства потребовал от госорганов не создавать бюрократические препятствия в условиях перезапуска бизнеса и транспортных коммуникаций в связи с изменившимися экономическими условиями.

"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов", - сказал он.

"Ситуация в глобальной экономике, в системе мирохозяйственных связей стремительно меняется, российский бизнес адаптируется к этим изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки, активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами, - отметил он. - Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест".

По его словам, "абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры - напротив, важно форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".

На этом же совещании он отметил, что в сложившейся ситуации возрастает важность диверсификации транспортных потоков.

"Действия некоторых стран, их желание закрыться от России, не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе, показали, насколько важно и своевременно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых ответственных партнеров", - отметил Путин.