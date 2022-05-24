В Подмосковье в суд поступит дело Александра Мавриди

Он проходит по делам об убийстве "мясного короля" Маругова и о побеге из истринского ИВС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение по делу семи человек, среди которых Александр Мавриди, участник нашумевшего побега из истринского ИВС в августе 2021 года, сообщило областное надзорное ведомство. Дело будет передано в Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что Мавриди с подельниками обвиняли в похищении адвоката Алексея Завгороднего ради вымогательства и в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова.

По версии следствия, в с июля 2018 года по ноябрь 2020 года Мавриди и его соучастники похитили и незаконно удерживали в различных местах Троицка и Подмосковья мужчину с целью вымогательства имущества в особо крупном размере, говоритя в пресс-релизе прокуратуры. Применив физическое насилие, похищенного заставили подписать его доверенности на отчуждение имущества на общую сумму свыше 71 млн рублей. Полученную таким образом недвижимость фигуранты дела перепродали.

Также следствие считает, что 1 ноября 2020 года Мавриди с соучастником убили предпринимателя в деревне Аносино Истринского округа. один из обвиняемых с соучастником организовали убийство предпринимателя в деревне Аносино городского округа Истра Московской области. Находившаяся с бизнесменом женщина была связана и выведена из помещения, а Мавриди выстрелил хозяину дома в грудь из арбалета и добил кочергой по голове, говорится в пресс-релизе.

Обвиняемые предприняли меры к уклонению от уголовной ответственности и в августе 2021 года совершили побег из-под стражи. Их местонахождение было установлено спустя несколько дней.

В ходе проведения обысков в автомобиле одного их злоумышленников были обнаружены и изъяты самодельные пистолет и револьвер, отметили также в прокуратуре.

Фигурантам дела, в зависимости от предполагаемых ролей, вменяют убийство, похищение человека, вымогательство, отмывание, незаконное лишение свободы, незаконный оборот оружия и побег из-под стражи.

В ночь на 6 августа 2021 года Мавриди и еще четверо арестованных сбежали из ИВС в Истре. По версии следствия, они открутили замки дверей гаечным ключом. Сообщников Мавриди - подозреваемых в грабежах выходцев из Молдавии - задержали через несколько дней, Мавриди нашли только в сентябре.

В сентябре 2021 года участвовавшие в побеге Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря получили сроки за грабежи. Судить за побег их будут вместе с Мавриди. Как сказал источник "Интерфакса", еще двое подсудимых - уроженцы Казахстана Ахмедов и Барской - считаются соучастниками убийства и похищения, но не побега.