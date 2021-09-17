Четверо участников побега из ИВС в Истре получили сроки за грабежи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Истринский суд Подмосковья приговорил к долгим срокам лишения свободы четверых участников августовского побега из местного изолятора временного содержания, сообщил "Коммерсантъ". Суд и следствие установили, что они объединились в ОПГ и совершили десяток краж и два грабежа.

Выходцы из Молдавии Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря приговорены к срокам от шести лет общего режима до 11 лет строгого режима по статьям 158, 162 и 226 УК (кражи, грабежи и хищение оружия). Максимальный срок получил Бутнару, который считается организатором группировки, сказала газете представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Теперь им предстоит еще суд за побег из ИВС, статья 313 УК предусматривает до пяти лет лишения свободы. В изолятор их перевели из СИЗО на время судебного следствия. Организатором побега следствие считает Бутнару.

По версии следствия, в 2018 года фигуранты дела - торговцы со строительного рынка в деревне Глазово Дмитровского городского округа объединились в группу для совершения преступлений корыстной направленности. В Московской и Тверской областях они пробирались в дома богатых людей в отсутствие хозяев и крали ценности, особо интересуясь коллекциями иностранных монет и банкнот.

В ночь на 6 августа все четверо, а также Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, сбежали из ИВС, вскрыв замки на двери камеры гаечным ключом через незакрытое отверстие для передачи пищи. Участников группы задержали в первые несколько дней после побега, Мавриди - только 13 сентября.

Следствие считает, что Мавриди был спонсором побега, поскольку рассказал остальным, что на воле в тайнике у него есть крупная сумма, пишет издание. При задержании Мавриди у него из рюкзака изъяли $3000, 1350 евро, 70 тысяч рублей, сообщили в СК.

В связи с побегом задержаны два сотрудника ИВС и и.о. начальника изолятора. Их обвиняют в содействии побегу, поскольку они поместили в одну камеру фигурантов одного дела, оставили открытой "кормушку" в двери и не заметили шума сбиваемых замков.