В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования, назвав Болонскую систему прожитым этапом.

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - сказал Фальков, чьи слова привели "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

В свою очередь в министерстве просвещения РФ заявили, что ведомство "считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране".

В пресс-службе Минросвещения заявили журналистам, что "с переходом на болонскую систему по модели "бакалавриат - магистратура" исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда, так как квалификация "бакалавр/магистр педагогического образования" никак не соотносилась с конкретной профессией "учитель предмета".

"Чтобы исправить это, Минпросвещения привлекло профессиональное сообщество и сформировало программу "Ядро высшего педагогического образования" - это единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров, и опора в этой программе сделана именно на специалитет. (...) Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само "Ядро" готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года"", - уточнили в пресс-службе.

Ранее во вторник о планах создания в России новой системы высшего образования сообщил "Коммерсантъ".

В середине марта на фоне введенных странами ЕС санкций в отношении РФ председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что присоединение РФ к Болонскому процессу не оправдало себя, и предложил отказаться от участия в нем.

Вместе с тем в министерстве науки и высшего образования в ответ на это заявили, что у России нет планов отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, но программы бакалавриата (4 года обучения) и магистратуры (2 года обучения) в вузах будут постепенно сокращаться.

Программа специалитета широко использовалась до перехода на Болонскую систему в 2003 году, она была перенята из СССР и предусматривает подготовку кадров с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. По данным Минобрнауки, действующий сейчас в РФ перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования содержит около 40% специальностей, обеспечивающих подготовку кадров в таких системообразующих отраслях, как образование, медицина, оборона, подготовка инженерных кадров.

На прошлой неделе президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России необходимо увеличивать долю студентов, которых обучают по программам специалитета, программы бакалавриата и магистратуры должны сохраняться в вузах, принимающих иностранцев. Она назвала закономерной постановку вопроса о выходе РФ из Болонского процесса.