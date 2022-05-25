В Рособрнадзоре не ждут отмены ЕГЭ из-за возможного отказа РФ от Болонской системы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Возможный отказ от Болонской системы при подготовке кадров в вузах не должен привести к отмене Единого государственного экзамена, какой-либо альтернативы пока нет, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев

"Я не думаю, что сейчас вузы и школы в одночасье готовы перейти к старой модели (проведения выпускных и приемных экзаменов - ИФ)", - сказал Музаев на пресс-конференции в среду.

По его словам, в случае отмены ЕГЭ придется возвращаться к формату, когда каждая школа проводит экзамен, а потом - ВУЗ, и "у выпускников сразу исчезнет право поступить в несколько вузов, и фактически мы ограничим право наших граждан на поступление во множество вузов".

При этом Музаев призвал не путать два процесса - присоединение к Болонскому процессу и внедрение в России модели ЕГЭ, добавив, что "они просто периодами совпали".

Глава Рособрнадзора добавил, что взамен ЕГЭ пока ничего не предложено. "Если есть предложение взамен, и оно облегчает жизнь вузам, повышает объективность приемной кампании, сокращает количество денег и ресурсов, которые мы на это тратим, должны быть масса плюсов (...) как только кто-то предложит, конечно же, сразу все поменяется, (...) пока другое никто не предложил", - подчеркнул Музаев.

Накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах, назвав ее "прожитым" этапом, и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, где сообщили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.

Впервые об отказе от Болонской системы в середине марта заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, который на фоне введенных в отношении РФ западных санкций сказал, что присоединение к данному процессу не оправдало себя. РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.