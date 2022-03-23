В России расширят подготовку по программам специалитета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования РФ нет планов отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, но программы бакалавриата и магистратуры в вузах будут постепенно сокращаться.

"В настоящее время отказ от участия в Болонском образовательном процессе в Минобрнауки не обсуждается", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в среду.

Вместе с тем там сказали, что в последнее время в РФ наметилась тенденция роста программ специалитета, предусматривающих обучение в вузе в течение 5-6 лет, тогда как Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура.

"Российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. Действующий перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования содержит около 40% специальностей, обеспечивающих подготовку кадров по таким системообразующим отраслям, как образование, медицина, оборона, подготовка инженерных кадров", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что с 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжает тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно.

"Таким образом, в России в приоритете остаются программы специалитета. Тенденция роста программ специалитета продолжилась", - добавили в Минобрнауки.

РФ присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года на Берлинской встрече министров образования европейских стран, подписав Коммюнике Конференции министров высшего образования "Формирование общеевропейского пространства высшего образования" с целью реализации Болонской декларации. Несмотря на присоединение России к Болонскому процессу, подготовка кадров в нашей стране сохранила ориентированность на национальные приоритеты.

На прошлой неделе на фоне введенных странами ЕС санкций в отношении РФ председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что присоединение РФ к Болонскому процессу не оправдало себя, и предложил отказаться от участия в нем.