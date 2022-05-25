В ходе последнего обстрела белгородской Журавлевки повреждены десять домов

Последствия обстрела села Журавлевка 26 апреля Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате последнего обстрела в приграничной с Украиной Журавлевке повреждения десять домовладений, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сославшись на предварительную информацию главы Белгородского района.

"Всего за время обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки повреждено 82 строения и 41 транспортное средство, - добавил глава региона. - Восстановительные работы проводить пока невозможно по главной причине - это небезопасно для строителей, так как обстрелы территории продолжаются".

Он пообещал направить в Журавлевку 26 мая заместителей, чтобы они совершили там подомовой обход и зафиксировали все разрушения.

Губернатор добавил, что с жителями пострадавших поселков уже обсудили возможности ремонтных работ и договорились, что их начнут, как только позволят обстоятельства.

Ранее Гладков сообщил, что Журавлевку обстреляли со стороны Украины днем в среду. В селе пострадал один человек, он получил осколочное ранение. Чиновник отметил, что жителей села эвакуировали несколько недель назад, так что неясно, каким образом туда попал этот молодой человек.