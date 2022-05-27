В ФСБ сообщили об усилении подразделений России на границе с Украиной

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил об усилении пограничных подразделений на границе с Украиной из-за обстрелов и артиллерийских ударов.

"Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами "акций устрашения" путем нанесения артиллеристских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения",- заявил Кулишов в интервью "Российской газете".

По его словам, "в целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты".

Кулишов отметил, что "в связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей".

"Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием", - сказал первый замдиректора ФСБ.

Он сообщил, что с 2014 года до минувшего февраля "украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе".

Также, по его словам, за последние восемь лет российскими пограничниками задержано значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабанда на сумму, превышающую 500 млн рублей.

Кулишов добавил, что украинские радикалы пытаются попасть в Россию под видом беженцев.

"Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории", - сказал он.

По его словам, поток беженцев из Украины существенно возрос.

"С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более миллиона двухсот тысяч российских и украинских граждан", - уточнил первый замдиректора ФСБ.

Кулишов также рассказал о рисках проникновения в Россию международных террористов.

"В настоящее время обстановка в Афганистане остается сложной. Помимо политико-экономических причин, на ее развитие существенное влияние оказывает присутствие в республике различных группировок международных террористических организаций, которые стремятся усилить свои позиции во властных структурах, в том числе вступая в противостояние с действующими властями", - сказал он.

По словам Кулишова, эти обстоятельства при нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане "способствуют активизации деятельности преступных группировок, специализирующихся на производстве и контрабанде наркотиков в соседние страны, а также создают риски инфильтрации в потоке беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Российскую Федерацию членов МТО (Международных террористических организаций)".

Кулишов сообщил, что в 2021 году вдвое увеличился объем перемещаемых из Афганистана наркотиков.

"На нейтрализацию исходящих из Афганистана угроз ориентированы российские пограничные и территориальные органы безопасности юго-восточного направления. Реализуется комплекс совместных мер, направленных на своевременное получение информации о складывающейся в Центрально-Азиатском регионе обстановке, выявление и пресечение каналов наркотрафика, а также незаконного проникновения на российскую территорию лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности", - сказал первый замдиректора ФСБ.

Он уточнил, что российские пограничники не допустили почти 800 последователей террористов и экстремистов в РФ в минувшем году.

Также, по его словам, в полтора раза возросло количество выявленных лиц, въезд которым в РФ не разрешен, были задержаны порядка 30 тысяч иностранцев.

Кулишов сообщил, что сохраняются риски контрабанды оружия и боеприпасов через госграницу.

"В 2021 году на государственной границе и приграничной территории из незаконного оборота изъято более 150 единиц огнестрельного оружия, свыше 24 тысяч патронов различного калибра, 600 боеприпасов и около 380 кг взрывчатых веществ", - сказал глава погранслужбы ФСБ.

Кулишов рассказал, что в минувшем году пограничниками совместно территориальными органами безопасности были ликвидированы каналы трансграничных и межрегиональных поставок кокаина, героина, гашиша и наркотиков синтетического происхождения в Северо-Западном, Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Он добавил, что в прошлом году пограничными органами из незаконного оборота было изъято свыше одной тонны наркотиков, а также психотропных и сильнодействующих веществ, что вдвое больше, чем годом ранее.

"Фиксировался рост количества попыток нарушений государственной границы иностранцами - выходцами из Афганистана и Кубы, стремившимися незаконно убыть в страны Евросоюза транзитом через территорию России", - сказал Кулишов.