Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Середа, в результате инцидента пострадал мирный житель.

"Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Более подробную информацию дам позже", - написал глава региона в телеграм-канале.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлевка. В Журавлевке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлевка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

11 мая было обстреляно село Солохи. В результате погиб 18-летний молодой человек и семь человек получили ранения.

По состоянию на 13 мая, в Белгородской области насчитывается 280 домовладений с различной степенью повреждений, которые были получены в результате обстрелов со стороны Украины.