Первый в РФ интеллектуальный пункт пропуска для беспилотников могут построить в Приамурье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первый в России интеллектуальный пункт пропуска для беспилотных транспортных средств может быть создан в районе Благовещенска на базе таможенно-логистического терминала "Каникурган", сообщил заместитель главы автономной НКО "Дирекция международных транспортных коридоров" (ДМТК, учреждена Минтрансом РФ) Антон Кожанков.

"Важным моментом для успешного проведения эксперимента будет строительство нового пункта пропуска Каникурган. Контрольные функции и пропуск беспилотного транспортного средства должен осуществляться с максимально возможным использованием технических средств. Возможно, что первый интеллектуальный пункт пропуска в РФ появится именно в Благовещенске", - сказал Кожанков, выступая на сессии российско-китайской ярмарки "АмурЭкспоФорум".

ДМТК с прошлого года координирует организацию экспериментальной беспилотной автомобильной перевозки по мосту через реку Амур между логистическими центрами в районе приграничных городов Благовещенск и Хэйхэ. Интеллектуальный пункт пропуска, как подчеркнул Кожанков, является государственной задачей, которая реализуется в рамках цифрового развития транспортной отрасли России и стратегии таможенной службы до 2030 года.

Беспилотные автомобильные перевозки через реку Амур и создание интеллектуального пункта пропуска позволят реализовать идею бесшовной грузовой логистики. В настоящее время разрабатывается модель транспортного средства.

"Мы ведем диалог с ПАО "КАМАЗ". Эксперимент не является закрытым для производителей транспортных средств, мы надеемся, что к этому проекту смогут присоединиться и другие компании, в том числе китайские", - отметил Кожанков.

Дирекцией также реализуются проекты по применению электронной международной транспортной накладной и возможного применения электронной навигационной пломбы.

Как сообщалось, в октябре прошлого года ДМТК и оператор системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории РФ "Центр развития цифровых платформ" договорились проводить эксперименты, которые лягут в основу цифровизации транспортной отрасли.