В Сахалинской области не поддержали инициативу о переименовании региона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сахалинские депутаты и историки выразили несогласие с переименованием Курильских островов и Сахалинской области, которое предложили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Госдумы Сергей Миронов.

Мнение депутатов

"Названия Курильских островов - исторические названия, они вошли в историю Сахалинской области. Я против их переименования. Русский остров уже есть во Владивостоке", - сказал "Интерфаксу" депутат Сахалинской облдумы Игорь Осипенко.

"Сахалинская облдума уже лет 10-15 занимается наименованием безымянных островов Курильской гряды, скал, бухт. Даем им имена выдающихся людей как Российской империи, так и Советского Союза, Российской Федерации. Считаю, что переименовывать ничего не нужно", - заявил "Интерфаксу" депутат областного парламента Александр Болотников.

Он также сообщил, что ранее облдума предлагала федералам назвать Сахалинскую область Сахалино-Курильским краем, чтобы "в названии субъекта Федерации прозвучали Курильские острова". "Вот это было бы хорошо, я за это!" - отметил депутат.

Мнение историков

Председатель сахалинского областного отделения Русского географического общества (РГО), член научного совета Российского военно-исторического общества Сергей Пономарев напомнил, что названия Курильских островов - не японские, а айнские, айны - коренные жители центральной и северной Японии, Сахалина, Курильских островов и юга Камчатки.

"Эти названия не только айнские по происхождению, они теперь стали элементом русской культуры, русской истории. И это неуважение не просто к незнакомым для москвичей именам (островов - ИФ), это неуважение к русской и дальневосточной истории, в частности. Это неуважение к людям, которые живут на этих островах, которые имеют в своих документах эти названия, которые воспевают эти острова, книги о них написали. Не учитывать мнение и отношение - это неуважение к местным жителям", - заявил "Интерфаксу" Пономарев.

Мнение жителей

Около 2 тыс. сахалинцев приняли участие в начавшемся 24 мая интернет-опросе местного интернет-издания "Sakhalin.Info", выступив против инициативы о переименовании Курильских островов. На сегодня 91% участников опроса заявили, что нужно оставить прежние названия, 6% нравится идея переименования. Опрос продолжается.

Глава "Роскосмоса" 23 мая в авторской передаче на радио "Спутник" предложил переименовать Курильские острова, дав им названиями русских кораблей - крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", затонувших в 1904 году вблизи города Чемульпо (устаревшее название города Инчхона, Корея) в морском сражении в начале Русско-японской войны, а также имя героя Русско-японской войны, контр-адмирала российского флота, командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева.

25 мая эту тему продолжил Миронов, сообщивший журналистам, что предлагает назвать регион "Русскими островами". По его словам, фракция предложила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и председателю законодательного собрания инициировать поправку в Конституцию об изменении названия региона, "потому что те четыре острова, на которые регулярно претендует Япония, были, есть и будут всегда нашими, русскими островами".