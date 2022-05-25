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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Думе предложили переименовать Сахалинскую область в Русские острова

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к властям Сахалинской области с предложением сменить название региона на Русские острова.

"Фракция направила губернатору Сахалинской области Валерию Лиморенко и председателю заксобрания региона предложение инициировать поправку в Конституцию, это право субъекта по изменению названия. Предлагаем называть Сахалинскую область Русские острова", - сказал Миронов журналистам в среду.

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Как заявил Миронов, "те четыре острова, на которые регулярно претендует Япония, были, есть и будут русскими, их открыли и описали наши мореплаватели". "Это будет правильно, раз и навсегда, чтобы Япония не разевала роток на чужой медок", - подчеркнул он.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия.

24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива о переименовании Курильских островов от жителей Сахалинской области будет приветствоваться.

"Конечно, инициатива с мест всегда приветствуется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, от кого должна исходить данная инициатива.

"Я хочу вам напомнить давнюю инициативу Русского географического общества, президентом которого является Шойгу, а попечительский совет которого возглавляет президент Путин. Как раз РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь об иностранных по этимологии, все-таки менялись на наши исконно русские. Такая инициатива РГО была давно", - рассказал представитель Кремля.

Курильские острова до прихода русских и японцев были населены айнами. На их языке "куру" означало "человек", откуда и пошло их второе название "курильцы", а затем и наименование архипелага.

Сахалинская область Сергей Миронов Госдума Курильские острова
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