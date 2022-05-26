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В РАНХиГС подтвердили содействие следственным действиям против ряда сотрудников

В РАНХиГС подтвердили содействие следственным действиям против ряда сотрудников
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) подтвердили проведение следственных действий в отношении ряда своих бывших и нынешних сотрудников.

"Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. РАНХиГС и бывшие сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие следствию", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей Академии.

Утром в четверг СМИ со ссылкой на источники в МВД сообщили о проведении обыска у восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС. Действия проводились в рамках дела о хищении, где обвиняемой походит бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова.

Дело о хищениях Марины Раковой

Уголовное дело, по которому проходит экс-заммистра просвещения Ракова, возбуждено по факту хищения средств, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Помимо Раковой, по делу были арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, а также ректор "Московской высшей школы социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергей Зуев.

По данным СМИ, обыски в четверг прошли у экс-главы Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максима Дулинова, а также его заместителей. Сообщалось, к Максиму Дулинову следователи пришли из-за подозрения в фиктивном характере его трудоустройства.

Дело о фиктивном трудоустройстве сотрудников РАНХиГС

Директору Института общественных наук РАНХиГС и ректору "Шанинки" Сергею Зуеву в ноября 2021 года было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения РФ.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с Раковой и Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - сообщили в МВД.

Ущерб РАНХиГС от этих действий оценили в более 20 млн рублей.

РАНХиГС
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