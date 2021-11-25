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Ректору "Шанинки" предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергею Зуеву предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения РФ.

Как сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ в четверг, следователь столичного главка министерства внутренних дел предъявил сегодня Зуеву обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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По версии следствия, в 2018 году директор Института общественных наук РАНХиГС Зуев совместно с бывшим заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств вуза.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - сообщили в МВД.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Раковой и Заку.

В полиции пояснили, что в ходе расследования предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год указанным лицам бюджетных денег. "Следствием установлено, что эти граждане какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", - сказали в МВД.

"РАНХиГС причинен ущерб в размере свыше 20 миллионов рублей", - отметили в пресс-центре.

Как напомнили в полиции, указанное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Раковой, Зуева и иных лиц.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности, заключили в пресс-службе.

Сергей Зуев МВД РФ Москва Марина Ракова Евгений Зак

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