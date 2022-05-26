Обыски в РАНХиГС проводили по делу бывшего замминистра просвещения Раковой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В МВД России подтвердили, что 26 мая в Москве прошли обыски у сотрудников Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), следственные действия проводились по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.

Ранее об обысках у восьми бывших и действующих сотрудников академии сообщили СМИ со ссылкой на источники в МВД. В РАНХиГС подтвердили информацию о следственных действиях и уточнили, что обыски проходили по делу, возбужденному в 2021 году.

В МВД России уточнили, что оперативники провели обыски у трех сотрудников вуза. Затем эти три человека и еще два сотрудника РАНХиГС были доставлены Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допросов как свидетелей.

Обыски прошли по делу, которое было выделено в отдельное производство из дела, возбужденного ранее против Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергея Зуева и иных лиц, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По данным СМИ, обыски 26 мая прошли у экс-главы Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максима Дулинова, а также его заместителей. Сообщалось, что к Максиму Дулинову следователи пришли из-за подозрения в фиктивном характере его трудоустройства.

Дело Раковой было возбуждено следствием МВД в 2021 году по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. По версии следствия, Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 млн рублей при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку". Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, считают в МВД.

Кроме Раковой, по эпизоду с хищением средств при исполнении госконтрактов были задержаны бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все трое арестованы. Также был арестован гражданский муж Раковой - Артур Стеценко. Ему вменяют фиктивное трудоустройство в фонде и получение более 9 млн рублей зарплату при отсутствии реальной работы.

В ноябре 2021 года Сергею Зуеву также было предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук с целью хищения денег вуза.