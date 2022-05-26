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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Песков заявил, что РФ ждет от Украины осознания сложившейся ситуации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ожидают от киевских властей принятия требований Москвы и осознания сложившейся ситуации.

На вопрос журналистов, каких уступок от Украины ожидает Россия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва ждет от Киева принятия ее требований и "осознания ситуации де-факто - реальной ситуации, которая существует".

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал руководство Украины пойти на определенные уступки для урегулирования конфликта с Россией.

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь, в том числе и о территориальных уступках, Песков ответил: "Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить".

Дмитрий Песков Украина
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