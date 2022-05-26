Ужесточен заочный приговор бывшему главе Меджлиса Мустафе Джемилеву

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крым ужесточил приговор Армянского городского суда бывшему главе Меджлиса крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, сообщил адвокат политика Николай Полозов и пресс-служба суда.

В обоих случаях Джемилева судили заочно.

Верховный суд Крыма отменил освобождение Джемилева по амнистии от наказания по обвинениям в небрежном хранении оружия и незаконном хранении боеприпасов, а по обвинению в незаконном пересечении российской границы увеличил реальный срок лишения свободы с двух до трех лет.

"Верховный суд Крыма решил, что по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия наказание должно составлять 20 тысяч рублей штрафа. По обвинению в незаконном хранении боеприпасов - 1 год лишения свободы. По обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ - 3 года лишения свободы", - уточнил Полозов в своем телеграм-канале.

Джемилеву ужесточили наказание по ч.3 ст.322 УК до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в пресс-релизе суда. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания осужденного в России или его экстрадиции.

Защита подаст кассационную жалобу на этот приговор.

Армянский городской суд Крыма 22 апреля приговорил политика к штрафам в размере 15 и 20 тыс. рублей и году лишения свободы по двум статьям УК, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, еще по одной статье - к условному сроку в два года и амнистировал в связи с 70-летием Победы. Этот приговор оспорило гособвинение.

Политика судили заочно, с 2014 года он живет на Украине. Въезд в Россию ему запрещен до 2034 года. Обвинение в нарушении госграницы связано с его попыткой въехать в Крым в мае 2014 года.