Ужесточен заочный приговор бывшему главе Меджлиса Мустафе Джемилеву
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крым ужесточил приговор Армянского городского суда бывшему главе Меджлиса крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, сообщил адвокат политика Николай Полозов и пресс-служба суда.
В обоих случаях Джемилева судили заочно.
Верховный суд Крыма отменил освобождение Джемилева по амнистии от наказания по обвинениям в небрежном хранении оружия и незаконном хранении боеприпасов, а по обвинению в незаконном пересечении российской границы увеличил реальный срок лишения свободы с двух до трех лет.
"Верховный суд Крыма решил, что по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия наказание должно составлять 20 тысяч рублей штрафа. По обвинению в незаконном хранении боеприпасов - 1 год лишения свободы. По обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ - 3 года лишения свободы", - уточнил Полозов в своем телеграм-канале.
Джемилеву ужесточили наказание по ч.3 ст.322 УК до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в пресс-релизе суда. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания осужденного в России или его экстрадиции.
Защита подаст кассационную жалобу на этот приговор.
Армянский городской суд Крыма 22 апреля приговорил политика к штрафам в размере 15 и 20 тыс. рублей и году лишения свободы по двум статьям УК, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, еще по одной статье - к условному сроку в два года и амнистировал в связи с 70-летием Победы. Этот приговор оспорило гособвинение.
Политика судили заочно, с 2014 года он живет на Украине. Въезд в Россию ему запрещен до 2034 года. Обвинение в нарушении госграницы связано с его попыткой въехать в Крым в мае 2014 года.