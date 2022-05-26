Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Ужесточен заочный приговор бывшему главе Меджлиса Мустафе Джемилеву

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крым ужесточил приговор Армянского городского суда бывшему главе Меджлиса крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, сообщил адвокат политика Николай Полозов и пресс-служба суда.

В обоих случаях Джемилева судили заочно.

Верховный суд Крыма отменил освобождение Джемилева по амнистии от наказания по обвинениям в небрежном хранении оружия и незаконном хранении боеприпасов, а по обвинению в незаконном пересечении российской границы увеличил реальный срок лишения свободы с двух до трех лет.

"Верховный суд Крыма решил, что по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия наказание должно составлять 20 тысяч рублей штрафа. По обвинению в незаконном хранении боеприпасов - 1 год лишения свободы. По обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ - 3 года лишения свободы", - уточнил Полозов в своем телеграм-канале.

Джемилеву ужесточили наказание по ч.3 ст.322 УК до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, говорится в пресс-релизе суда. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания осужденного в России или его экстрадиции.

Защита подаст кассационную жалобу на этот приговор.

Армянский городской суд Крыма 22 апреля приговорил политика к штрафам в размере 15 и 20 тыс. рублей и году лишения свободы по двум статьям УК, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, еще по одной статье - к условному сроку в два года и амнистировал в связи с 70-летием Победы. Этот приговор оспорило гособвинение.

Политика судили заочно, с 2014 года он живет на Украине. Въезд в Россию ему запрещен до 2034 года. Обвинение в нарушении госграницы связано с его попыткой въехать в Крым в мае 2014 года.

Мустафа Джемилев Верховный суд Крыма Крым Армянский суд Верховная рада Меджлис Крымских татар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Дело осужденного внештатника "Радио Свобода" вернули в крымский суд первой инстанции

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины