Адвокат Николай Полозов заочно арестован за фейки о российской армии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест адвоката Николая Полозова (признан в России иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в суде.

Мера пресечения будет исчисляться с момента задержания адвоката на территории России или его экстрадиции в страну.

Полозову вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической, идеологической либо национальной ненависти).

Ранее адвокат был объявлен в розыск.

Полозов известен защитой участниц Pussy Riot, а также украинки Надежды Савченко.