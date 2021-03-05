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Экс-главе меджлиса крымских татар Джемилеву запретили въезжать в Крым до 2034 г.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) России продлила депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, который более 20 лет возглавлял меджлис крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) запрет на въезд в Крым до марта 2034 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Николай Полозов.

Первый запрет был принят в 2014 году сроком на 5 лет, до марта 2019 года. Новый запрет вынесен в 2019 г., но адвокат Джемилева и он сам узнали об этом только сейчас.

"Никто не знал о продлении запрета. В июле я заявил в городском суде Армянска (север Крыма) ходатайство об истребовании из ФСБ постановления о запрете еще того запрета, от 2014 года, поскольку в деле документа нет, его никто никогда не видел. По запросу суда пришел ответ, что постановление засекречено, и его даже по запросу суда не пришлют. А еще указали, что есть новое постановление от 5 марта 2019 г. о запрете до 5 марта 2034 г. Его мы также не видели", - сказал Полозов.

Адвокат высказал мнение, что основания для преследования его подзащитного по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) отсутствуют. "Квалификация данной статьи устанавливает, что лицо при пересечении госграницы заведомо знало о запрете, а документ до сих пор никто не видел", - заявил Полозов.

"Интерфакс" не располагает комментарием ФСБ по ситуации с Джемилевым.

Горсуд Армянска летом прошлого года приступил к рассмотрению уголовного дела 77-летнего Джемилева. Ему вменяют статьи УК РФ - незаконное пересечение госграницы России, небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее тяжкие последствия, незаконное хранение боеприпасов (ч.3 ст.322, ст.224, ч.1 ст.222).

Меджлис, созданный в начале 1990-х годов, долгое время был самой влиятельной общественно-политической организацией крымских татар на полуострове Крым. Он не имел официального статуса, но претендовал на статус органа национального самоуправления крымских татар. Джемилев возглавлял меджлис 22 года. Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Бывший и нынешний лидеры меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров живут в Киеве. Чубарову, как и Джемилеву запрещен въезд в Крым. В России на Чубарова заведено уголовное дело – по части 1 статьи 212 и части 1, 2 статьи 280.1 УК РФ, его рассматривает Верховный суд Крыма. 63-летнему политику вменяют организацию массовых беспорядков в Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России, и призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

В Крыму проживают 1,9 млн человек, из них 13-15% – крымские татары.

Крым ФСБ Мустафа Джемилев

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