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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Apple и Ookla обжаловали штрафы за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американские компании Apple Inc и Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest), которые признаны виновными в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, обжаловали решения о миллионных штрафах, сообщили "Интерфаксу" в мировом суде.

Как сообщалось, представители Apple в суде поясняли, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России. "Привлекается к ответственности не то лицо, которое занимается сбором данных в РФ. К суду привлечена компания Apple Inc., а за обработку данных отвечает Apple Distribution", - пояснил защитник. В связи с этим представители компании просили не привлекать компанию к ответственности.

Однако представитель Роскомнадзора заявила в ходе судебного заседания, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc. "На сайте компании нет сведений о других юридических лицах, поэтому мы считаем, что протокол составлен верно", - сказала юрист ведомства.

Российское представительство компании - ООО "Эппл Рус" - в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Компания Ookla является мировым лидером в области тестирования интернета и создателем популярного сервиса Speedtest Intelligence, который предоставляет возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. Тесты выполняются в браузере, либо на платформах Windows, Android, IOS, Apple TV, MacOS. По данным за 2021 год на Speedtest было проведено свыше 38 млрд тестов.

Apple Ookla
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