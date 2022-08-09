Apple и Ookla обжаловали штрафы за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американские компании Apple Inc и Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest), которые признаны виновными в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, обжаловали решения о миллионных штрафах, сообщили "Интерфаксу" в мировом суде.

Как сообщалось, представители Apple в суде поясняли, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России. "Привлекается к ответственности не то лицо, которое занимается сбором данных в РФ. К суду привлечена компания Apple Inc., а за обработку данных отвечает Apple Distribution", - пояснил защитник. В связи с этим представители компании просили не привлекать компанию к ответственности.

Однако представитель Роскомнадзора заявила в ходе судебного заседания, что администратором сайта Apple, на котором собираются данные, является компания Apple Inc. "На сайте компании нет сведений о других юридических лицах, поэтому мы считаем, что протокол составлен верно", - сказала юрист ведомства.

Российское представительство компании - ООО "Эппл Рус" - в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, после чего она была внесена в реестр операторов персональных данных.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.