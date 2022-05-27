Нижегородца осудили за участие в признанной нежелательной в РФ "Открытой России"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Советский районный суд Нижнего Новгорода в пятницу вынес приговор в отношении участника "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ), сообщает прокуратура Нижегородской области в пятницу.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) и ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга).

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии-поселении", - говорится в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщалось, что "обвиняемый, зная, что иностранная неправительственная организация "Open Russia" (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания) в 2017 году признана нежелательной на территории Российской Федерации, (...) активно принимал участие в ее деятельности".

Кроме того, отмечало ведомство, в сентябре 2020 года он "предоставил находящиеся у него в собственности помещения для реализации проектов данной организации".

"Впоследствии при проведении правоохранительными органами проверочных мероприятий по обстоятельствам противоправной деятельности обвиняемый организовал травлю в социальных сетях давшего в отношении него показания нижегородца и лично угрожал ему убийством", - сообщала Генпрокуратура.

Кроме того, мужчина не уведомил о наличии у него гражданства Израиля.

В пресс-релизе не указывалось имя обвиняемого.

Между тем информированный источник сообщал "Интерфаксу", что фигурант - нижегородец, местный бизнесмен Михаил Иосилевич.