Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность эстонского "Фонда открытой Эстонии".

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)", - сообщает в среду надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, деятельность НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Что произошло за день: вторник, 19 июля

Военная операция на Украине

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Курс евро опустился ниже 56 рублей

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор поручил регионам активизировать COVID-вакцинацию населения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });