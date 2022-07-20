Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность эстонского "Фонда открытой Эстонии".

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд Открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)", - сообщает в среду надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, деятельность НПО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.