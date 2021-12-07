Нижегородца будут судить за участие в "Открытой России" и угрозу убийством

Источник говорит, что это бизнесмен Михаил Иосилевич

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Советский суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело местного жителя, которому вменяют участие в деятельности иностранной неправительственной организации "Открытая Россия", признанной для России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК). Об этом сообщила областная прокуратура.

Ему также вменяют угрозу убийством в адрес лица в связи с выполнением им общественного долга (ч. 2 ст. 119 УК) и неуведомление властей о наличии у него иностранного гражданства (ст. 330.2 УК).

В пресс-релизе не указывается имя обвиняемого. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что фигурант - нижегородец, местный бизнесмен Михаил Иосилевич, некогда адепт пастафарианства.

По версии следствия, обвиняемый, зная, что британская НПО Open Russia (в пресс-релизе прокуратуры она также названа общественным сетевым движением "Открытая Россия") в 2017 году была признана нежелательной, "поддерживая ее идеологию, в целях формирования общественного мнения и привлечения новых сторонников активно принимал участие в ее деятельности, а также в сентябре 2020 года предоставил находящиеся у него в собственности помещения для реализации проектов данной организации".

Когда в его отношении начались проверки, "обвиняемый организовал травлю в социальных сетях давшего в отношении него показания нижегородца и лично угрожал ему убийством", отметили в надзорном ведомстве.

Также он в надлежащем порядке не сообщил властям о том, что у него есть гражданство Израиля.

О том, что в отношении Иосилевича возбуждено дело о нежелательной организации (статья 284.1 УК) стало известно 1 октября 2020 года. В постановлении о возбуждении дела упоминалось, что в 2019 году он дважды привлекался по статье о нежелательных организациях (20.33 КоАП) из-за сотрудничества с "Открытой Россией, а в 2020 году он предоставил помещение для тренинга наблюдателей в рамках проекта, который следствие связало также с "Открытой Россией".

Также 1 октября 2020 года в нижегородском "Яблоке" сообщили, что по этому делу Иосилевича прошли обыски у зампреда регионального отделения партии Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. В тот же день прошел обыск у главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной. На следующий день она покончила с собой у здания МВД.

По этому же делу обыски прошли в Москве и Петербурге в марте 2021 года, в том числе в редакциях оппозиционных СМИ "Открытые Медиа" и "МБХ Медиа", которые в августе 2021 года были заблокированы за связь с нежелательными НПО и после этого прекратили свое существование.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура России признала нежелательными для России иностранные НПО "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Российские одноименные организации утверждали, что не связаны с нежелательными иностранными.

В марте 2019 года самоликвидировалось российское сетевое движение "Открытая Россиия", вместо него была учреждена российская общественная организация (РОО) "Открытая Россия". 27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.