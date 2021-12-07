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Нижегородца будут судить за участие в "Открытой России" и угрозу убийством

Источник говорит, что это бизнесмен Михаил Иосилевич

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Советский суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело местного жителя, которому вменяют участие в деятельности иностранной неправительственной организации "Открытая Россия", признанной для России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК). Об этом сообщила областная прокуратура.

Ему также вменяют угрозу убийством в адрес лица в связи с выполнением им общественного долга (ч. 2 ст. 119 УК) и неуведомление властей о наличии у него иностранного гражданства (ст. 330.2 УК).

В пресс-релизе не указывается имя обвиняемого. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что фигурант - нижегородец, местный бизнесмен Михаил Иосилевич, некогда адепт пастафарианства.

По версии следствия, обвиняемый, зная, что британская НПО Open Russia (в пресс-релизе прокуратуры она также названа общественным сетевым движением "Открытая Россия") в 2017 году была признана нежелательной, "поддерживая ее идеологию, в целях формирования общественного мнения и привлечения новых сторонников активно принимал участие в ее деятельности, а также в сентябре 2020 года предоставил находящиеся у него в собственности помещения для реализации проектов данной организации".

Когда в его отношении начались проверки, "обвиняемый организовал травлю в социальных сетях давшего в отношении него показания нижегородца и лично угрожал ему убийством", отметили в надзорном ведомстве.

Также он в надлежащем порядке не сообщил властям о том, что у него есть гражданство Израиля.

О том, что в отношении Иосилевича возбуждено дело о нежелательной организации (статья 284.1 УК) стало известно 1 октября 2020 года. В постановлении о возбуждении дела упоминалось, что в 2019 году он дважды привлекался по статье о нежелательных организациях (20.33 КоАП) из-за сотрудничества с "Открытой Россией, а в 2020 году он предоставил помещение для тренинга наблюдателей в рамках проекта, который следствие связало также с "Открытой Россией".

Также 1 октября 2020 года в нижегородском "Яблоке" сообщили, что по этому делу Иосилевича прошли обыски у зампреда регионального отделения партии Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. В тот же день прошел обыск у главного редактора нижегородского интернет-издания KozaPress Ирины Славиной. На следующий день она покончила с собой у здания МВД.

По этому же делу обыски прошли в Москве и Петербурге в марте 2021 года, в том числе в редакциях оппозиционных СМИ "Открытые Медиа" и "МБХ Медиа", которые в августе 2021 года были заблокированы за связь с нежелательными НПО и после этого прекратили свое существование.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. 26 апреля 2017 года Генпрокуратура России признала нежелательными для России иностранные НПО "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Российские одноименные организации утверждали, что не связаны с нежелательными иностранными.

В марте 2019 года самоликвидировалось российское сетевое движение "Открытая Россиия", вместо него была учреждена российская общественная организация (РОО) "Открытая Россия". 27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.

Михаил Иосилевич Нижний Новгород Открытая Россия Нижегородская областная прокуратура Советский суд

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