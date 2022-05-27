Мосгорсуд подтвердил приговор экс-гендиректору Центра Хруничева за хищения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему генеральному директору космического научно-производственного центра (КНПЦ) имени Хруничева Александру Селиверстову и двум его подчиненным - Виктору Ларину и Юрию Яковлеву по делу о хищении более 108 млн рублей.

Приговор всем троим в части лишения свободы оставлен без изменений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, изменения в тексте - незначительные.

Теперь этот приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Дорогомиловский суд Москвы 17 мая 2021 года назначил Селиверстову пять лет колонии общего режима, а Ларину и Яковлеву - по четыре с половиной года лишения свободы за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Следствие и суд установили, что Селиверстов и подчиненные ему заместители директора Ракетно-космического завода Ларин и Яковлев создали организованную группу и с 2011 по 2015 год через договоры на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции с компанией "МеталлРесурс" похитили более 108 млн руб. из Центра Хруничева.

Селиверстов возглавлял Центр Хруничева в 2012-2014 годах. Он сменил в этой должности Владимира Нестерева - фигуранта другого уголовного дела, о растрате более 5 млрд руб.