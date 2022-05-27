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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Ж/д перевозчик в Крым добавил на июнь вагоны к дополнительному поезду из Москвы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) открыла продажу дополнительных билетов на поезд №197/198 сообщением Москва-Симферополь на период с 11 по 30 июня включительно в оба направления.

"Всего доступны для пассажиров дополнительно 18 200 мест", - говорится в сообщении ГСЭ в его телеграм-канале.

Дополнительный поезд №197/198 назначен с 29 мая в связи с увеличением пассажиропотока в Крым. Из Москвы состав будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день в 07:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву через день в 11:25.

"Гранд Сервис Экспресс" работает над увеличением пассажировместимости поездов в Крым, добавляя по мере возможности дополнительные вагоны к составам", - отмечает перевозчик.

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Поезд №197/198 – пятый поезд ГСЭ из Москвы в Крым. Он будет ходить до конца сентября.

Помимо поезда №197/198, добраться до Симферополя можно на ежедневном двухэтажном поезде №27/28. Кроме того, курсируют поезда №91/92 Москва-Севастополь и №173/174 Москва-Евпатория, а 28 мая будет запущен двухэтажный поезд №163/164 Москва-Феодосия.

Аэропорт "Симферополь" – среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Росавиация 24 мая в 15-й раз продлила свой запрет, теперь до конца мая. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.

Крым Симферополь Гранд Сервис Экспресс
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