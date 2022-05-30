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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Полпред Устинов обнаружил доступ к экстремистским сайтам в кадетском корпусе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил, что выявлены случаи сохранения доступа к запрещенному в России контенту в образовательных организациях ЮФО, в том числе в кадетском корпусе.

Он сказал это на заседании совета по профилактике радикализации детей и молодежи.

"Вопиющим случаем явилось обнаружение в Белокалитвинском Матвея Платова казачьем кадетском корпусе Ростовской области доступа к сайтам, содержащим призывы к насилию", - отметил чиновник.

Также, по его словам, несвоевременное ограничение доступа к запрещенным ресурсам выявлено также в образовательных организациях Крыма, Краснодарского края и Астраханской области.

В ЮФО выявлены более 70 тысяч пользователей интернета, проявляющих интерес к каналам националистического и анархического толка, отметил полпред и призвал обеспечить защиту информационного пространства от распространения деструктивной идеологии в молодежной среде.

ЮФО Владимир Устинов Ростовская область Крым Кубань Астраханская область
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